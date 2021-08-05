Кращі ставки по кредитах на покупку нової іномарки

Prostobank.ua досліджував умови надання автокредитів на покупку нової іномарки строком на 6 років в національній валюті. Аналітики досліджували кредитні пропозиції більш 15 найбільших українських банків, повідомляє Prostobank.ua.

Станом на 29.07.2021 досліджувані кредити надають 10 банків. Середня реальна ставка по таких кредитах становить 8,13% річних. Загальна кількість кредитних програм на вказаний термін - 751.

Нижче в таблиці відібрано по одній кращій пропозиції від банку (з точки зору вартості) для згаданих умов.

Топ-10 кращих кредитних програм на купівлю нової іномарки на 6 років за станом на 29.07.2021 р.

Клікніть по картинці, щоб збільшити

Тенденція змін середньої реальної процентної ставки для кредитів на покупку нової іномарки в національній валюті терміном на 6 років в поточному році відображена в наступній діаграмі: