Українська каратистка вийшла у півфінал Олімпіади-2020

Українська каратистка Анжеліка Терлюга, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, зуміла вийти в півфінал Олімпіади в Токіо, де зустрінеться з представницею китайського Тайбея Цзююн Вен. Наша співвітчизниця посіла перше місце в групі, набравши 6 очок, повідомляє Обозреватель.

Спочатку українка здобула вкрай непросту перемогу над єгиптянкою Радвою Саєд. Вона зуміла набрати бал уже на старті сутички та втримала перевагу до закінчення трихвилинки, незважаючи на тиск суперниці.

У наступному поєдинку Терлюга зійшлася з представницею Казахстану Молдір Жандарбай. Вже на сьомій секунді наша співвітчизниця завдала суперниці акцентований удар ногою в голову та заробила три очки, але Жандарбай зуміла переломити хід зустрічі та повести з рахунком 4:3 за 30 секунд до кінця. Анжеліка знайшла в собі сили провести ще одну точну атаку та звести протистояння внічию (4:4).

У третій сутичці, в якій взяла участь українська каратистка, не було набрано жодного балу. І вона, і австрійка Беттіна Планк вирішили не ризикувати.

У вирішальній баталії проти японки Міхо Міяхари Терлюга діяла більш активно, що дозволило їй заробити перше очко після затяжної атаки вже на першій хвилині протистояння. Спортсменки поводили себе дуже обережно, особливо не ризикуючи. Розв'язка сталася, коли Міяхара пішла в атаку, а українка нанесла точний удар ногою в голову і заробила ще три очка, оформивши перемогу з рахунком 4:0.