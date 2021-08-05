Ринок землі: експерти назвали середню вартістю гектара

Станом на 1 серпня 2021 року середня ціна 1 га ріллі в Україні складає 26,8 тис. грн, що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці.

Про це повідомили﻿ в Українському клубі аграрного бізнесу (УКАБ).

Згідно з даними Мінагрополітики, за перший місяць ринку землі середня ціна за український гектар складає 40 тисяч гривень. У розрахунок бралась загальна кількість зареєстрованих правочинів та їх ціна.

"Ми провели аналіз даних Держгеокадастру “Моніторингу земельних відносин”, в результаті якого виокремили угоди щодо відчуження земель с/г призначення, площа яких менше 1 га і ціна такого гектара сягає 700 тис. грн. Такі ділянки як правило знаходяться в Київський, Одеській та Львівській областях. Очевидно, що на таких земельних ділянках знаходяться елітні будинки або вони придбаються для інвестування у будівництво, а не сільське господарство. Тому, щоб визначити об’єктивну ціну товарних с/г земель ми брали для розрахунку ціну відчуження ріллі площею понад 1 га" , - зазначила Еліна Юрченко, експерт із земельних питань УКАБ.

За розрахунками УКАБ, станом на 1 серпня 2021 року середня ціна 1 га ріллі в Україні складає 26,8 тис. грн, що практично відповідає середній нормативній грошовій оцінці. Порівняно низьку середню ціну можна пояснити малою кількістю угод щодо продажу с/г земель, ймовірно нижчою НГО проданих земельних ділянок з піщаними ґрунтами та на схилах. Така ситуація наразі спостерігається у половині областей України.

УКАБ

З розблокуванням вчинення нотаріальних дій, очікується підвищення динаміки угод щодо відчуження с/г земель, що, у свою чергу, дасть більш повну картину цін 1 га землі.