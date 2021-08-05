У Нацкорпусі обшуки СБУ назвали "зачисткою вулиці"

Керівник Центрального штабу НК Максим Жорін заявив, що обшуки, які Служба безпеки України проводить у представників Національного корпусу в Харкові, свідчать про "початок зачистки вулиці", повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Зеленський почав зачистку вулиці, розуміючи, що восени його чекають масові протести", - написав Жорін.

Він стверджує, що обшуки проводяться у людей з активною проукраїнською позицією, учасників АТО/ООС і дав зрозуміти, що НК зробить все можливе, щоб їх захистити.

"Почав він з Харкова. Сьогодні вранці у кількох представників Азовського Руху в місті СБУ проводить обшуки. Більшість хлопців - ветерани з активною проукраїнською позицією. Люди, які захищають Україну на фронті, відстоюють український Харків, займаються соціальними проектами. Ті, хто першими вийдуть на вулицю, якщо побачать, що Зеленський здає національні інтереси нашої країни. Запевняю - ми вміємо, і будемо битися за своїх людей!", - написав Жорін.

5 серпня, в Харківській області СБУ проводить оперативно-слідчі дії в рамках кримінального провадження, фігурантами в якому є члени Національного корпусу.

"На даний момент в Харківській області дійсно проводяться оперативно-слідчі дії, обшуки в рамках кримінального провадження, фігурантами в якому є члени Нацкорпуса. Після закінчення оперативно-слідчих дій ми надамо більш детальну інформацію", - повідомили кореспонденту агентства.

Сайт Dетектів-Info з посиланням на інформоване джерело повідомило, що співробітники Головного слідчого управління Служби безпеки України провели серію обшуків і затримали 7 членів харківського обласного осередку політичної партії "Національний корпус", серед яких Сергій "Чилі" Величко, за підозрою в створенні та участі в складі організованого злочинного угруповання, що спеціалізувалася на рекеті.