Нітрати: чим небезпечні ранні кавуни та дині, розповіли медики

Влітку поласувати динею або кавуном не відмовиться ніхто. Ось тільки часто баштанні вирощують штучно або стимулюють їх зростання, тому кількість небезпечних нітратів в них просто зашкалює, повідомляє Menslife.

Тому, як і інші сезонні ягоди та фрукти, дині та кавуни не варто їсти раніше терміну (у випадку з баштанними це серпень-вересень), бо більша частина ранніх плодів буде містити нітрати. Ці речовини досить небезпечні для організму.

Симптоми отруєння: воно проявляється болями в животі, головним болем, нудотою, блювотою, частим рідким стільцем, а також підвищеною температурою.

Ознаки отруєння зазвичай виникають через чотири-шість годин після вживання плодів з нітратами. У такому випадку потрібно відразу ж прийняти спеціальні препарати та стежити за своїм станом, щоб в разі погіршення звернутися до лікаря.