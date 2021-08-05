На Олімпіаді-2020 виникла фантастична ситуація в легкій атлетиці

Американці Райан Краузер і Джо Ковач, а також новозеландець Томас Уолш стали авторами неймовірного випадку в історії Олімпійських ігор. Штовхачі ядра в Токіо-2020 повністю повторили подіум попередніх змагань в Ріо-де-Жанейро в своїй дисципліні, повідомляє Обозреватель.

Ще ніколи на Олімпіадах спортсмени не розташовувалися в тому ж порядку в числі призерів в індивідуальних змагань.

Краузер вдруге поспіль став олімпійським чемпіоном, штовхнувши ядро на 23,30 метра.

Його співвітчизник Джо Ковач знову став другим з показником 22,65 м. А Уолш, як і чотири роки тому, задовольнився бронзовою медаллю, показавши результат в 22,47 м.

У Токіо кожен атлет як мінімум на півтора метра поліпшив свій результат у порівнянні з Іграми в Ріо в 2016 році.