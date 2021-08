Morgan представив унікальний позашляховик у стилі ретро

Британська компанія Morgan презентувала перший в своїй історії позашляховик Morgan Plus Four CX-T. Автомобіль адресований для заможних любителів пригод, повідомляє Обозреватель.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Джерелом натхнення для цієї моделі стали змагання на витривалість та ралі марафони.

Plus Four CX-T побудований на базі родстера Plus Four, який дебютував у 2019 році. У створенні новинки брала участь компанія Rally Raid UK, яка спеціалізується на будівництві болідів для ралі Dakar.

Серед численних змін – потужний трубчастий каркас безпеки, який також використовується для установки навісного обладнання, зокрема, додаткової світлотехніки.

У задній частині автомобіля передбачено місце для кріплення двох повнорозмірних "запасок", двох міцних водонепроникних валіз Pelican, алюмінієвого ящика Zarges для інструментів та двох 11-літрових контейнерів Rotopax. Автомобіль отримав "зубасті" всесезонні шини Maxxis A/T Worm-Drive.

На зміну тканинному верху прийшов композитний дах, інтегрований між двома каркасами безпеки – внутрішнім та зовнішнім. Підвіску для моделі створили фактично заново. Новинка отримала регульовані амортізаторні стійкі EXE-TC, розраховані на суворе бездоріжжя. Модифіковані поперечні важелі від моделі Plus Six дозволили збільшити колію. Також були змінені колісні арки, щоб відповідати збільшеної артикуляції підвіски та більшим шинам. Нижні важелі отримали посилені втулки.

Для захисту днища в екстремальних умовах на машині встановлені п'ять спеціальних панелей, що оберігають від пошкоджень двигун, трансмісію та елементи підвіски. Дорожній просвіт досягає 230 мм. Цьому сприяє також розроблена спеціально для моделі вихлопна система з боковим відводом газів і парубком, інтегрованим в ліве заднє крило.

У конструкції автомобіля використовується електронний диференціал BMW X-Drive з індивідуальним програмним забезпеченням, відкаліброваним та протестованим спеціально для Plus Four CX-T. Водій може вибрати один з трьох режимів його роботи в залежності від дорожніх умов, включаючи повне блокування з розподілом моменту між задніми колесами в співвідношенні 50/50. Передавальне число головної передачі було зменшено з урахуванням установки коліс більшого діаметра та для поліпшення характеристик при русі по бездоріжжю.

У салоні з'явилися кілька кріплень, що дозволяють надійно фіксувати смартфон або камеру, гнучка підсвічування та утримувач для карт, кріплення для ноутбука та сумка-холодильник. На внутрішньому каркасі безпеки за сидіннями розміщена виготовлена на замовлення аптечка.

Компанія вже приймає замовлення на новинку. Всього буде побудовано вісім примірників Plus Four CX-T за ціною від 170 000 фунтів (без урахування податків).