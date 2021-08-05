Три головних макіяж-тренда 2021 року

Якщо ви хочете спробувати щось нове, то рекомендуємо придивитися до макіяжної тенденції 2021 року, повідомляє WomanEL.

3 головних макіяж - тренда 2021 роки, які варто спробувати вже сьогодні.

Графіка

Якщо ви любите стрілки, то цей тренд для вас. Цього літа візажисти пропонують експериментувати з графічними малюнками на очах. Це можуть бути додаткові лінії вище складки очі, або більш плавні лінії в куточках.

фото instagram.com/elnaz_golrokh

Брови наверх

Тренд про який говорять у всіх соціальних мережах це використання мила для брів. З його допомогою можна зачесати волоски наверх, тим самим роблячи погляд більш відкритим, а самі брови більш пишними й густими, особливо якщо точково домалювати їх лайнером.

фото instagram.com/bybrookelle

Блакитні тіні

Ретро-естетика з 90-х знову повертається в моду, також і в макіяжі, а тому блакитні тіні знову стали актуальними. При цьому, важливо робити "чистий" макіяж очей з акуратною тушевкой.