ДТЕК Ахметова оскаржила обмеження внутрішньогрупових продажів електроенергії

Компанія "ДТЕК Західенерго" подала позов до Окружного адмінсуду Києва (ОАСК) до Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики та житлово-комунальних послуг (НКРЕКП).

НКРЕКП інформує﻿, що в Окружному адміністративному суді м. Києва відкрито провадження в адміністративній справі № 640/20670/21 за позовом Акціонерного товариства «ДТЕК Західенерго» до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, про визнання протиправною та нечинною моменту прийняття постанови НКРЕКП від 04.07.2021 № 1081 в частині пункту 1, який передбачає:

«Установити обмеження щодо місячного обсягу продажу електричної енергії за двосторонніми договорами між виробниками та іншими учасниками ринку електричної енергії, що входять до складу одного вертикально інтегрованого суб'єкта господарювання або є афілійованими між собою, у розмірі 50% їх місячного обсягу продажу електричної енергії (крім договорів, укладених для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії)».

Судове засідання призначено на 23.09.2021 об 11 годині 30 хвилин в приміщенні Окружного адміністративного суду м. Києва.