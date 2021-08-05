Корнієнко розповів, чому Україні варто брати приклад з Китаю

Голова партії СН Олександр Корнієнко в інтерв'ю дав розгорнуту відповідь про своє нещодавнє висловлювання стосовно можливого переорієнтування курсу України із Заходу на Схід, повідомляє Цензор.НЕТ.

За даними ЗМІ, нещодавно спікер ТКГ по Донбасу Олексій Арестович висловив думку, що Україна може переорієнтувати свої інтереси із Заходу на Схід. Правда, потім сказав, що його неправильно зрозуміли, і що це його особиста думка.

Тоді серед суспільства почали ширитись думки, що "Україна планує тихо змінювати свій геополітичний курс".

"Ми не можемо змінювати геополітичний курс, бо він записаний у Конституції - євроатлантична інтеграція та вступ до НАТО. На цій темі можна довго спекулювати. Але я і Давид (Арахамія) неодноразово коментували, що Китайська Народна Республіка – це найбільший торговельний партнер України", - каже Корнієнко.

За його словами, специфіка побудови влади в КНР така, що там існує монопартійність.

"Якраз Комуністична партія Китаю відіграє досить серйозну роль в управлінні країною. Не зважати на це і робити вигляд, що торгівля з найбільшим торговельним партнером буде сама якось відбуватися, теж неправильно. Ми маємо займатися дипломатією" , - зазначає політик.

Він підкреслив, що в даний час в Україні "ведеться активний діалог із німецькими партіями, які беруть участь у передвиборчих перегонах".

"Але усі хайпують на КНР... Я неодноразово артикулював, що особисто звернув би увагу на меритократію, яка у наших китайських колег розвинена досить непогано. Так, у нас ці процеси не будуть швидкими, бо ми зробили досить серйозне оновлення еліт, тому треба час, щоб усе запрацювало. Але вже й сьогодні є приклади у нас всередині, коли ті ж Ляшко (міністр охорони здоров’я. – О.М.) та Кубраков (міністр інфраструктури. – О.М.) проявили себе і за рік отримали підвищення, очоливши міністерства".

Корнієнко зазначив, що про зміну ідеології взагалі не йдеться.