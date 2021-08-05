ДФС викрила підприємство, що нелегально зберігало понад 700 т пального

Співробітники ГУ ДФС у Рівненській області виявили пальне без дозвільних документів. Усього вилучено підакцизних товарів на суму майже 23 млн грн.

﻿Про це повідомила пресслужба﻿ Державної фіскальної служби.

За результатами проведених заходів зафіксовано факт провадження господарської діяльності (зберігання паливно-мастильних матеріалів) без отримання ліцензії підприємством, що займається оптовою торгівлею пальним.

Із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів:

• дизельне паливо у кількості 532,4 тис. літрів на орієнтовану суму 15972 тис. грн.;

• бензин А-95 у кількості 229,2 тис. літрів на орієнтовну суму 6876 тис. грн.;

фото ДФС

Проводиться збір матеріалів щодо притягнення до відповідальності службових осіб підприємства, які вчинили вказане правопорушення.