ДФС викрила підприємство, що нелегально зберігало понад 700 т пального
Співробітники ГУ ДФС у Рівненській області виявили пальне без дозвільних документів. Усього вилучено підакцизних товарів на суму майже 23 млн грн.
Про це повідомила пресслужба Державної фіскальної служби.
За результатами проведених заходів зафіксовано факт провадження господарської діяльності (зберігання паливно-мастильних матеріалів) без отримання ліцензії підприємством, що займається оптовою торгівлею пальним.
Із незаконного обігу вилучено підакцизних товарів:
• дизельне паливо у кількості 532,4 тис. літрів на орієнтовану суму 15972 тис. грн.;
• бензин А-95 у кількості 229,2 тис. літрів на орієнтовну суму 6876 тис. грн.;
Проводиться збір матеріалів щодо притягнення до відповідальності службових осіб підприємства, які вчинили вказане правопорушення.
"За результатами перевірок, з початку року, співробітники ДФС в рамках кримінальних та адміністративних проваджень вилучили понад 40 тис. тонн паливно-мастильних матеріалів на суму понад 1,2 млрд грн. Виявлено та припинено діяльність 14 великих незаконних виробництв ПММ", - зазначив Голова ДФС Вадим Мельник.