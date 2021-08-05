У поліції Києва спростували чутки про звільнення Крищенка

У пресслужбі Головного управління Національної поліції в Києві простували чутки у ЗМІ про можливу відставку голови управління Андрія Крищенка.﻿ Про це у коментарі заявила спікерка поліції Києва Юлія Гірдвіліс, повідомляє Букви.

“Немає ніякої відставки. У нас керівництво не змінилося. Увесь керівний склад поліції Києва, як і усі районні підрозділи працюють у штатному режимі”, – зазначила Юлія Гірдвіліс.

Вона також додала, що не знає, звідки ЗМІ взяли інформацію про можливу відставку очільника столичної поліції.