У поліції Києва спростували чутки про звільнення Крищенка
У пресслужбі Головного управління Національної поліції в Києві простували чутки у ЗМІ про можливу відставку голови управління Андрія Крищенка. Про це у коментарі заявила спікерка поліції Києва Юлія Гірдвіліс, повідомляє Букви.
“Немає ніякої відставки. У нас керівництво не змінилося. Увесь керівний склад поліції Києва, як і усі районні підрозділи працюють у штатному режимі”, – зазначила Юлія Гірдвіліс.
Вона також додала, що не знає, звідки ЗМІ взяли інформацію про можливу відставку очільника столичної поліції.
“Не знаю, звідки ЗМІ це взяли, але наразі Андрій Крищенко є керівником”, – підкреслила Юлія Гірдвіліс.