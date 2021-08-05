У Чорному морі стартували військові навчання за участю України і НАТО

У Чорному морі почалася активна фаза багатонаціональних навчань з розмінування під назвою Dive-2021. У них беруть участь ВМС ще п'яти країн: Азербайджану, Грузії, Румунії, Болгарії та США, повідомляє РБК-Украина.

Навчання проходять в Чорному морі. Крім України в них беруть участь члени Північноатлантичного Альянсу - США, Болгарія, Румунія. Також у навчаннях задіяні військові Грузії та Азербайджану.

Під час навчальних маневрів військові об'єднаної міжнародної групи відпрацюють синхронізацію дій під водою.

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Військовослужбовці проведуть парні водолазні спуски на глибину понад 30 метрів, відрепетирують надання першої медичної допомоги у разі виявлення кисневої хвороби, а також проведуть тренувальні операції підводного розмінування.

Автор: Анастасія Рокитна