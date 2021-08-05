У Чорному морі стартували військові навчання за участю України і НАТО
У Чорному морі почалася активна фаза багатонаціональних навчань з розмінування під назвою Dive-2021. У них беруть участь ВМС ще п'яти країн: Азербайджану, Грузії, Румунії, Болгарії та США, повідомляє РБК-Украина.
Навчання проходять в Чорному морі. Крім України в них беруть участь члени Північноатлантичного Альянсу - США, Болгарія, Румунія. Також у навчаннях задіяні військові Грузії та Азербайджану.
Під час навчальних маневрів військові об'єднаної міжнародної групи відпрацюють синхронізацію дій під водою.
Військовослужбовці проведуть парні водолазні спуски на глибину понад 30 метрів, відрепетирують надання першої медичної допомоги у разі виявлення кисневої хвороби, а також проведуть тренувальні операції підводного розмінування.
Автор: Анастасія Рокитна