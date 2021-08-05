Українська каратистка вийшла до фіналу Олімпіади-2020

краинской каратистка Анжеліка Терлюга перемогла в півфіналі Цзиюнь Вень з Китайського Тайбея на Олімпіади-2020. Наша співвітчизниця виграла одноголосним рішенням суддів, і побореться за "золото", повідомляє Обозреватель.

У фіналі Терлюга битиметься з Івет Горановою з Болгарії. Початок – в 15:10 за київським часом.

Нагадаємо, наша співвітчизниця фінішувала першою на груповому етапі. В активі Терлюги були дві перемоги та дві нічиї.

Спочатку українка здобула вкрай непросту перемогу над єгиптянкою Радвіл Сайєд. Вона зуміла набрати бал уже на старті сутички і втримала перевагу до закінчення трихвилинки, незважаючи на тиск суперниці.

У наступному поєдинку Терлюга зійшлася з представницею Казахстану Молдір Жандарбай. Тут Анжеліка зуміла на останніх зрівняти рахунок (4:4).

У третій сутичці, в якій взяла участь українська каратистка, не було набрано жодного балу. І вона, і австрійка Беттіна Планк вирішили не ризикувати.

У вирішальній баталії проти японки Міхо Міяхари Терлюга діяла більш активно. У другій половині бою українка завдала точний удар ногою в голову і оформила перемогу з рахунком 4:0.