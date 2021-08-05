В "ДНР" відповіли Зеленському на заклик переїжджати в Росію

Слова президента України Володимира Зеленського про те, що жителі Донбасу, які "люблять Росію", повинні "їхати й шукати собі місце в Росії" є проявом етноциду і свідчать про незнання історії українським лідером.

Про це заявив так званий "депутат Народної ради ДНР" Мирослав Руденко. Відповідну заяву опублікувало видання Газета.Ru.

"Ця заява - наочний приклад того, як ставиться Україна до значної частини своїх співгромадян. Перед нами виправдання і проведення політики етноциду, тобто знищення народу. Ми тут народилися, наші предки тут народилися, трохи більш як сто років тому ніхто і не знав тут поняття "Україна": це була історична Новоросія, тут жили різні етноси Російської імперії", - заявив "депутат ДНР".

Також Руденко зазначив, що "Донбас - це історично російська земля".

"До цього Донбас завжди був в рамках великої Росії, будь то радянський період, будь то імперський період. Освоєння цієї території почалося російською державою ще з кінця XVI століття. Зеленський, мабуть, не знає історію", - говорить сепаратист.

При цьому чиновник "ДНР" заявив, що подібними висловлюваннями Зеленський заслужив трибунал.