Що робити з виведеними з обігу монетами: поради НБУ

Уже майже два роки в Україні не приймаються до оплати монети 1, 2 та 5 копійок. Їх можна обміняти на банкноти та монети всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах кратних 10 копійкам.

Як зазначили﻿ в НБУ﻿, це можна зробити безкоштовно та без обмежень до 30 вересня 2022 року.

Де обмінювати монети:

у Національному банку

Ощадбанку

ПриватБанку

Райффайзен банку

ПУМБ

Укрсиббанку.

Також триває обмін монет 25 копійок та всіх банкнот гривні старих зразків до 2003 року, вилучених з готівкового обігу.

Обміняти їх можна:

до 30 вересня 2021 року в будь-якому банку та НБУ;