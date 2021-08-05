Що робити з виведеними з обігу монетами: поради НБУ
Уже майже два роки в Україні не приймаються до оплати монети 1, 2 та 5 копійок. Їх можна обміняти на банкноти та монети всіх номіналів, що перебувають в обігу, у сумах кратних 10 копійкам.
Як зазначили в НБУ, це можна зробити безкоштовно та без обмежень до 30 вересня 2022 року.
Де обмінювати монети:
- у Національному банку
- Ощадбанку
- ПриватБанку
- Райффайзен банку
- ПУМБ
- Укрсиббанку.
Також триває обмін монет 25 копійок та всіх банкнот гривні старих зразків до 2003 року, вилучених з готівкового обігу.
Обміняти їх можна:
- до 30 вересня 2021 року в будь-якому банку та НБУ;
- до 30 вересня 2023 року у НБУ та уповноважених банках.