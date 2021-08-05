Міжбанк: ажіотажний попит спадає

У четвер ситуація на міжбанківському валютному ринку﻿ змінилася. Зростання котирувань безготівкового долара, що спостерігалося з понеділка, припинилося. А після обіду, коли число продавців перевищило покупців більш ніж в 2 рази, котирування почали плавно знижуватися.

Як пояснили порталу «Курс України» безпосередні учасники торгів, іноземці в основній масі закінчили конвертацію отриманих дивідендів і пішли з ринку. Частина імпортерів уже купила валюту під свої контракти, інші ж вирішили, що долар може ще подешевшати, і взяли паузу. Відчувши зміну настроїв на ринку, активізувалися спекулянти, які перейшли від покупок до продажу. Їх дії і переломили висхідний тренд, що зароджувався.

Оперативно відреагував на зміну ситуації і готівковий долар. Вранці в обмінниках Києва його продавали по 27,02-27,04 гривень, до обіду цінник опустився до 27,00 гривень рівно, а після обіду почали з'являтися пропозиції по 26,99 гривень.

Євро на FOREX в першій половині дня четверга торгується у вузькому діапазоні 1,1827-1,1854 долара. Готівковий євро, оцінивши поведінку долара, також кинувся вниз: вранці його продавали по 31,94-31,95 гривень, а до обіду - вже по 31,88-31,90 гривень. На тлі відносної стабільності в світі євро більше звертає увагу на українські реалії, де гривня знову намагається зміцнюватися.

Затиснутий у 26-пунктовий діапазоні 73,02-73,28, сьогодні торгується і російський рубль. Спроби опуститися нижче 73 рублів не припиняються, але поки невдалі. У Києві готівковий рубль продають по 3,65-3,68 гривні за 10 рублів.