Виробники нішевих агрокультур отримають компенсації

Аграрії, які вирощують нішеві культури (гречку, просо, жито, овес), вперше отримають державну компенсацію, повідомляє Економічна правда.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Роман Лещенко.

"Для компенсації Мінагрополітики виділило 50 млн грн із цьогорічної державної підтримки. Ми очікуємо, що це дасть змогу зупинити зростання цін на гречку, просо, жито та овес. А ще - зробить виробництво цих культур рентабельним" , - сказав Лещенко.

За його словами, для прозорості механізмів розподілу дотацій аграріям Мінагрополітики розробило проєкт Порядку використання коштів - наразі він перебуває на затвердженні в уряді.

Зазначається, що одразу після його прийняття розпочнеться збір заявок від аграріїв.

"Субсидія надаватиметься сільськогосподарським товаровиробникам - юридичним особам, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності.

Також це можуть бути ФОПи, які не мають порушених справ про банкрутство; не перебувають у стадії ліквідації; не мають простроченої заборгованості за податками більш як шість місяців" , - пояснили в міністерстві.

Повідомляється, що субсидії виробники отримуватимуть безповоротно в розрахунку на один гектар оброблюваних угідь, де вирощувалися гречка, жито, просо та овес (за виключенням післяукісних культур).

При цьому, розмір субсидії становитиме до 5000 гривень на один га, але не більше 300 га оброблюваних угідь одним заявником.

За словами міністра, всі види культур, які субсидуються в поточному році, затверджені наказом Мінагрополітики.

Заявники мають подати до 15 жовтня в обласні комісії такі документи:

заявку на отримання субсидії;

довідку про відкриття поточного рахунку, видану банком;

письмове зобов’язання повернути кошти в разі встановлення факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання;

акт про висів насіння;

заключний звіт про підсумки сівби під урожай поточного року (форма №4 с/г);

акт про збір врожаю.