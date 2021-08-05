СБУ викрила угруповання, яке оподатковувало "даниною" бізнесменів

Служба безпеки України ліквідувала злочинне угруповання в Харківській області, в яке входило близько 50 чоловік, в тому числі діючі правоохоронці і люди з досвідом ведення бойових дій, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За попередніми даними слідства, зловмисники займалися рекетом бізнесменів, зокрема в сфері ритуальних послуг. Угруповання мала чітку структуру і здійснювала тяжкі злочини економічного і насильницького характеру", - йдеться в повідомленні СБУ, розміщеному в четвер на сайті відомства.

За інформацією СБУ, розмір "прибутку" угруповання становив понад 1 млн грн. щомісяця.

"Зокрема, вони "обклали даниною" місцевих підприємців і якщо останні відмовлялися давати їм гроші, то зловмисники погрожували насильством і фізичною розправою. Задокументовано випадки, коли учасники угруповання завдавали шкоди особистому майну підприємців, які відмовлялися платити "данину"(зокрема підпалювали автомобілі )", - йдеться в повідомленні СБУ.

У відомстві підкреслюють, що угруповання мало значний вплив на представників органів місцевої влади.

"СБУ задокументувала, що злочинній діяльності угруповання сприяли посадові особи одного з комунальних підприємств Харківської міської ради", - наголошується в повідомленні.

У спецслужбі уточнюють, що в ході обшуків у зловмисників вилучено великі суми грошей, чорнові записи обліку "поборів з підприємців", зброю, боєприпаси, а також посвідчення діючих співробітників Національної поліції.

Дії зловмисників кваліфікуються за ст.255 (створення, керівництво злочинним співтовариством або злочинною організацією), ст.189 (вимагання), ст. 206 (протидія законній господарській діяльності) Кримінального кодексу.

"Учасникам злочинного угруповання готується повідомлення про підозру", - інформують в СБУ.

У свою чергу Офіс генерального прокурора в повідомленні, розміщеному на сайті відомства, зазначає, що затримані семеро учасників угруповання, в тому числі, організатор, підозрюваних у вимаганні, протидії законній господарській діяльності, а також створенні злочинної організації та участі в ній (ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 206, ч. 1, ч. 2 ст. 255 КК України).

"Зараз вирішується питання про обрання затриманим міри запобіжного заходу. Досудове розслідування триває", - йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

За інформацією Офісу генпрокурора, злочинна організація викрита прокурорами спільно з співробітниками Головного слідчого управління та оперативні працівники Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.