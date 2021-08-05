Україна заарештувала 13 російських літаків за польоти до Криму
Суд наклав арешт на 13 повітряних суден російського авіаперевізника, які використовувалися для перевезення пасажирів із/до закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа" на тимчасово окупованій території АР Крим, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Як повідомляє пресслужба прокуратури АРК у Telegram, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 і ст. 334 КК України встановлено неодноразове порушення посадовими особами однієї з російських авіакомпаній, яка здійснює регулярні рейси на тимчасово окуповану територію, порядку в'їзду та виїзду з неї.
"У період із 2019 року і дотепер, в порушення норм міжнародного та українського законодавства, авіаперевізником незаконно використовуються 13 пасажирських літаків марки Airbus для переправлення осіб через державний кордон України, а на його офіційному сайті здійснюється безпосередній продаж квитків до/з окупованого півострова", - йдеться в повідомленні.
Здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями до Криму розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден.
"Однак, тепер відомо, що щонайменше 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення на окупований півострів. Нагадаємо, що раніше в рамках цього кримінального провадження було накладено арешт на 211 повітряних суден", - додали в прокуратурі.