Україна заарештувала 13 російських літаків за польоти до Криму

Суд наклав арешт на 13 повітряних суден російського авіаперевізника, які використовувалися для перевезення пасажирів із/до закритого Україною пункту пропуску "Сімферополь-авіа" на тимчасово окупованій території АР Крим, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як повідомляє пресслужба прокуратури АРК у Telegram, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 і ст. 334 КК України встановлено неодноразове порушення посадовими особами однієї з російських авіакомпаній, яка здійснює регулярні рейси на тимчасово окуповану територію, порядку в'їзду та виїзду з неї.

"У період із 2019 року і дотепер, в порушення норм міжнародного та українського законодавства, авіаперевізником незаконно використовуються 13 пасажирських літаків марки Airbus для переправлення осіб через державний кордон України, а на його офіційному сайті здійснюється безпосередній продаж квитків до/з окупованого півострова", - йдеться в повідомленні.

Здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями до Криму розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден.