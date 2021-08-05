Молочні продукти подорожчають восени: озвучено прогноз
В Україні восени з великою ймовірністю подорожчають молоко та молочні продукти. Про це розповів заступник керівника Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Денис Марчук, повідомляє Голос UA.
«Якщо говорити про ціни на молоко і молочні продукти: влітку сезон великих надоїв, а восени надої молока зменшаться. Динаміка цін показує, що в нас у господарському секторі зниження обсягів виробництва молока понад 6 відсотків, тобто немає показників того, щоб ми повністю могли забезпечити себе молоком. Відповідно, попит перевищує пропозицію, ціни трохи ростуть. Це об'єктивні чинники, які впливають на ціну», - сказав експерт.
Денис Марчук також уточнив, що ціни на продукти, в тому числі і молочні, може підвищитися частково через вплив інфляції.
«Що стосується додаткових чинників, які також впливають на ціну, то це, звичайно, пов'язано з інфляцією. Цього року в країні зафіксована значна інфляція. Крім того, якщо в Україну надходять імпортні продукти, вони не можуть коштувати дешевше, ніж на зовнішніх ринках», - сказав заступник голови ВАР.