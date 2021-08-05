Молочні продукти подорожчають восени: озвучено прогноз

В Україні восени з великою ймовірністю подорожчають молоко та молочні продукти. Про це розповів заступник керівника Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Денис Марчук, повідомляє Голос UA.

«Якщо говорити про ціни на молоко і молочні продукти: влітку сезон великих надоїв, а восени надої молока зменшаться. Динаміка цін показує, що в нас у господарському секторі зниження обсягів виробництва молока понад 6 відсотків, тобто немає показників того, щоб ми повністю могли забезпечити себе молоком. Відповідно, попит перевищує пропозицію, ціни трохи ростуть. Це об'єктивні чинники, які впливають на ціну» , - сказав експерт.

Денис Марчук також уточнив, що ціни на продукти, в тому числі і молочні, може підвищитися частково через вплив інфляції.