Держгеокадастр запобіг незаконному використанню земель

Державні інспектори з контролю за використанням та охороною земель Вінниччини оперативно відреагували на звернення територіальної громади щодо порушень земельного законодавства, йдеться в повідомленні﻿ Держгеокадастру.

Державними інспекторами Управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Вінницькій області за зверненням представника територіальної громади оперативно здійснено захід державного нагляду (контролю) за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель щодо земельних ділянок орієнтовною площею 130 га.

Під час здійснення даного заходу було виявлено, що частина земель запасу сільськогосподарського призначення Вапнярської селищної ради Тульчинського району Вінницької області (за межами населеного пункту с. Високе) використовується приватним сільськогосподарським підприємством для ведення товарного сільськогосподарського виробництва самовільно, шляхом розорення та здійснення посіву сільськогосподарських культур, за відсутності відповідного рішення органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування про передачу земельних ділянок у власність або надання у користування (оренду).

Визначена шкода за цим порушенням складає 105 996,30 гривень.