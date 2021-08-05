Ізраїль пригрозив Ірану війною через танкер

Міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц пригрозив Ірану війною через атаки на нафтовий танкер Mercer Street біля берегів Оману, повідомляє Лента.Ру.

"Зараз нам треба зробити конкретні дії, зробити військові атаки на Тегеран" , - вважає глава Міноборони.

Коментуючи погрози ізраїльської влади, прессекретар Білого дому Джен Псакі заявила, що вони можуть самі приймати рішення, які вважають доцільними.

У відповідь іранська сторона в черговий раз звинуватила Ізраїль в атаках на вантажні судна, які йдуть до Сирії.

Хоча Тегеран не зізнався в причетності до події з Mercer Street, Великобританія, США та Ізраїль вважають його винним. Дії Ірану в регіоні Перської затоки назвали "дестабілізуючими".

Японський нафтовий танкер піддався атаці одного або декількох дронів-камікадзе 30 липня. В результаті загинули два члени екіпажу - громадянин Румунії та підданий Великобританії. Судно йшло під прапором Ліберії та управлялося ізраїльським оператором Zodiac Group.