Завтра відбудеться перший форум Кримської платформи
У п'ятницю, 6 серпня, в Києві пройде установчий форум експертної мережі Кримської платформи. Форум відкриє перша заступник Міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, повідомляє РБК-Україна.
У форумі також візьмуть участь представники посольств, національні та міжнародні експерти.
"Місія експертної мережі пов'язана з місією Кримської платформи і покликана сприяти консолідації міжнародної підтримки звільнення Автономної Республіки Крим і міста Севастополь, Чорного і Азовського морів від російської окупації, подоланню його негативних наслідків, розробляти і адвокатувати експертні напрацювання з відповідної тематики", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, під час форуму відбудеться обговорення у трьох пленарних сесіях:
- Експертна мережа: бачення міжнародної та міжсекторної співпраці в рамках Кримської платформи;
- Особливості тематичної роботи експертної мережі: пріоритети та завдання;
- Тема деокупації Криму в міжнародному інформаційному середовищі.