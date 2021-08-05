Дощі та сильний вітер: яка погода очікується 6 серпня

Погода в Україні змінюється з кожним днем. Температура повітря то падає, то піднімається, при чому подекуди вона може сильно відрізнятися навіть у межах одного регіону. Що синоптики нам пообіцяли в шостий день серпня – читайте в нашому свіжому прогнозі.

У п'ятницю, 6 серпня, найхолоднішим регіоном країни буде захід - там очікується близько 21-24°С удень і 13-17°С уночі. Однак, у Тернопільській області буде трохи тепліше - 23-25°С удень і 15-17°С уночі, а в Чернівецькій - і зовсім 24-26°С удень і 15-19°С уночі. Така ж температура очікується в центрі країни та в Чернігівській області на півночі, тоді як у сусідній Сумській буде дуже навіть по-літньому - обіцяють 31-33°С удень і 17-19°С уночі. До Сумської області приєднається Миколаївська з аналогічними показниками вдень і тією відмінністю, що вночі там буде 20-22°С. У центральних Полтавській та Кіровоградській областях буде не менш тепло - там очікується 29-32°С удень і 16-18°С уночі. У Дніпропетровській же області, а також на сході, на півдні країни та в Криму буде спекотно - 32-34°С удень і від 17 на сході до 22°С на півострові вночі. При цьому Луганська область знову поб'є температурний рекорд країни зі спеки днем - там обіцяють 33-35°С, уночі ж - усього 16-18°С. Відрізнятися по температурі від свого регіону буде й Одеська область - там прогнозують усього 27-29°С удень, але зате 20-22°С уночі.

Дощі з грозами залишаються на заході, накриють весь центр, крім Дніпропетровської області, а також половину півдня (крім Херсонської та Запорізької областей). Також практично по всій країні 6 серпня буде досить сильний вітер - у середньому, від 4 до 18 км/год. У Луганській, Одеській, Чернігівській, а також у деяких центральних і західних областях можливі шквали до 22-29 км/год.

Укргідрометцентр попереджає, що 6 серпня в західних, північних, більшості центральних, а також у Одеській та Миколаївській областях місцями можливий град. Уночі в західних і Житомирській областях, удень у Київській, Вінницькій, Черкаській і Одеській областях очікуються значні дощі (рівень небезпеки - жовтий). Крім того, 6 серпня в східних, а також у Сумській, Полтавській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У столиці України, Києві , 6 серпня очікується температура від 19 до 26°С протягом дня, сильний вітер 18-25 км/год і гроза.