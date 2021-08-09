Вчені навчилися прогнозувати "зношення" організму

Використання біомаркерів для вимірювання рівня стресу допомагає скласти повнішу картину "траєкторії" здоров'я людини, повідомляє Корреспондент.

Команда вчених з Королівського університету Белфаста з'ясувала, що набір біомаркерів, які було взято під час звичайного аналізу крові, можна використовувати для прогнозування стану здоров'я та пов'язаної з цим якості життя на строк до 5 років.

Відзначається, що на цей час приблизно у чверті дорослого населення Великої Британії діагностовано два чи більше хронічних захворювання. А так звана поліморбідність частіше зустрічається в нижчих соціально-економічних верств.

За прогнозами, протягом наступних 15 років це явище набуде більшого поширення.

Вчені підкреслили, що ранні ознаки старіння, які пов'язують із стресом, важче виявити в молодих і здорових групах населення. Команда проаналізувала більш як 7 000 зразків крові і створила "рейтинг" алостатичного навантаження (AL), що є показником ризику для здоров'я. Вони порівняли оцінку AL із самооцінкою фізичного здоров'я та водночас брали до уваги вік, дохід, освіту, фізичні вправи і дієту.

Дослідження показало, що біомаркери можуть передбачати фізичне здоров'я точніше й об'єктивніше. На думку експертів, "такий скринінг може змінити траєкторію здоров'я людей".

Автори сподіваються, що інформація про алостатичне навантаження, яку отримують із простих аналізів крові, буде ефективною для профілактики захворювань.

Раніше біологи розробили тест, який дозволяє визначити тривалість життя за аналізом крові.