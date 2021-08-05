Україна розсекретить матеріали справи про Іловайську трагедію
Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що правоохоронці розсекретять матеріали справи про бої під Іловайськом. Служба безпеки України вже скерувала відповідні клопотання до Генштабу, повідомляє РБК-Україна.
Під час зустрічі з рідними військових, загиблих, полонених або зниклих безвісти під Іловайськом, Венедіктова розповіла про рішення розсекретити матеріали справи про організацію та самі бойові дії в районі міста.
"Службою безпеки України вже скеровано відповідні клопотання про розсекречення документів до Генерального штабу ЗС України та інших органів для прийняття відповідних рішень", - сказала вона.
Венедіктова додала, що на офіційному сайті Офісу генпрокурора буде розміщено спеціальний розділ про Іловайську трагедію, в якому міститимуться інформація про хід та результати слідства та розсекречені матеріали справи.
Як відомо, 29 серпня 2014 року російські збройні формування напали на українських військових, які в рамках гуманітарних домовленостей з РФ виходили з оточення "зеленим коридором". В результаті нападу загинули 366 українських військових, 429 отримали поранення, а 300 - потрапили в полон. Ще 24 військових зникли безвісти.
Автор: Дмитро Левицький