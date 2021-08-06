Які підбори актуальні в цьому сезоні: стилістка показала 16 варіантів

Досвідчена стилістка Зоя Паніна розповіла, що каблуки в 2021 році – досить рідкісне явище, адже більшість дівчат перейшли на зручні кросівки. Але навіть незважаючи на це, слід знати які підбори зараз в тренді. "Чарочка", "цеглинка", "стовпчик" – лише кілька колоритних назв, повідомляє Обозреватель.

"Чарочка" і "стовпчик" зараз зустрічаються досить часто в магазинах. Ці моделі не виходять з моди вже кілька сезонів поспіль. Про це фахівець повідомила в своєму блозі в Instagram (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

"Чарочка" і "стовпчик". Джерело: instagram.com/ya_zoya

"Цеглинка" тільки починає завойовувати популярність. На відміну від "шпильки" – для багатьох вона є обов'язковою умовою вишуканого образу.

"Цеглинка" і "шпилька". Джерело: instagram.com/ya_zoya

"Плоский" каблук і "віденський" – два абсолютно несхожих один на одного варіанти.

"Плоский" каблук і "віденський". Джерело: instagram.com/ya_zoya

А ось каблук "трапеція" має якусь схожість з "ковбойським" каблуком.

"Трапеція" і "ковбойський" підбори. Джерело: instagram.com/ya_zoya

"Платформа" і "танкетка" – це трендові варіанти, без яких не обходиться ні один літній сезон.

"Платформа" і "танкетка". Джерело: instagram.com/ya_zoya

"Конус" і "фігурний" комусь можуть здатися занадто незвичайними формами каблуків. Однак виглядають вони ефектно практично з будь-яким вбранням. Навіть в поєднанні зі звичайними джинсами.

"Конус" і "фігурний". Джерело: instagram.com/ya_zoya

"Наборний" каблук і "авангардний" – для найсміливіших модниць, які люблять виділятися.

"Наборний" каблук і "авангардний". Джерело: instagram.com/ya_zoya

"Клиноподібний" і "перевернутий конус" – варіанти, які варто спробувати хоча б один раз.