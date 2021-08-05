Лукашенко вирішив позбавляти громадянства Білорусі за "екстремізм"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко дозволив позбавляти за "екстремізм" білоруського громадянства осіб, які його отримали шляхом натуралізації, повідомляє Українська правда.

Зокрема, Лукашенко підписав указ, який вносить зміни в інші документи. Йдеться про законодавство щодо громадянства Білорусі.

У відповідних змінах закріпили процедуру втрати білоруського громадянства за участь в "екстремістській діяльності або заподіяння тяжкої шкоди інтересам Білорусі". Водночас, йдеться про втрату громадянства лише тими особами, які його набули. Тобто натуралізованих, а не тих, хто має білоруське громадянство від народження.