Медики назвали корисні трав'яні чаї

Трав'яні чаї містять кілька типів природних протизапальних сполук, які позитивно впливають на здоров'я, повідомляє Clutch.

Щоденне вживання чашки трав'яного чаю допоможе захистити ваше здоров'я в довгостроковій перспективі і знизити рівень стресу. Дослідження з 2014 року показує, що деякі трав'яні чаї, зокрема, екстракт меліси лікарської або меліси, можуть знизити рівень кортизолу, гормону стресу, в організмі.

Липовий чай роблять з сушених квітів, листя або кори липового дерева. Традиційно він використовується як лікувальний засіб на травах для заспокоєння нервів і лікування занепокоєння, безсоння і головних болів.

М'ятний чай

Дослідники виявили, що сполука, що міститься в чаї з липи , впливає на активність гамма-аміномасляної кислоти (ГАМК), природної амінокислоти, яка діє як хімічний посередник у мозку, аналогічно дії протитривожних ліків.

Якщо у вас низький кров'яний тиск або ви приймаєте ліки для зниження кров'яного тиску, Ви можете відмовитися від липового чаю або використовувати його з обережністю. Це може призвести до падіння артеріального тиску до дуже низького рівня.

Чай з ромашки

Сьогодні у багатьох ромашковий чай асоціюється з міцним нічним сном. Однак ця трава традиційно використовувалася для лікування проблем зі шлунком і кишечником, включаючи гази, розлад шлунка, запалення шлунка і рідкий стілець, пов'язаний з тривогою.

Настій або чай з ромашки тонізує організм

Стрес і тривога можуть посилити симптоми у людей з синдромом роздратованого кишечника (IBS) . Деякі дослідження показують, що розслаблююча дія ромашки та інших її сполук може принести деяке полегшення людям з СРК.

Дослідження, проведене в 2015 році за участю 45 осіб з СРК, показало, що після 4 тижнів щоденного вживання екстракту ромашки симптоми СРК, такі як здуття живота, болі в животі, консистенція стільця і проблеми з дефекацією, значно зменшилися.

Крім того, дослідження показують, що ромашка допомагає зменшити тривогу та безсоння.