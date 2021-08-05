Уряд схвалив законопроєкт про посилення контролю за ГМО

Уряд схвалив законопроєкт про посилення контролю за ГМО

Кабмін схвалив євроінтеграційний законопроєкт, який передбачає посилення державного контролю за використанням ГМО та обігом ГМ-продукції, повідомляє Європейська правда.

Також схвалено законопроєкт, яким передбачено посилення відповідальності за порушення у сфері поводження з ГМО та створення більш ефективних превентивних механізмів запобігання таким правопорушенням.

"Підтримка цих законопроєктів і їх подальша реалізація сприятиме створенню прозорих правил ведення бізнесу щодо поводження з ГМО та посилить державний контроль у цій сфері. Зокрема, передбачається визначення чітких процедур і механізмів щодо поводження з ГМО, вимог до маркування ГМ-продукції, що не дозволять вводити споживачів в оману. Також для запобігання правопорушенням у цій сфері пропонується посилити відповідальність та збільшити розмір штрафів", - зазначила заступниця міністра економіки Ірина Новікова.

Серед нововведень законопроєкту щодо державного регулювання у сфері ГМО передбачається:

  • розмежувати повноваження органів державної влади з метою усунення дублювання функцій у сфері поводження з ГМО;
  • удосконалити систему оцінювання ризиків ГМО щодо можливого впливу на здоров’я людини та навколишнє природне середовище;
  • запровадити європейські механізми державної реєстрації ГМО;
  • удосконалити вимоги до маркування ГМ-продукції та запровадити правила щодо її простежуваності;
  • посилити державний контроль у сфері поводження з ГМО, а також встановити відповідальність за порушення законодавства у цій сфері.

Відповідно до законопроєкту щодо посилення відповідальності у сфері поводження з ГМО передбачається збільшення розміру санкції у вигляді штрафу в залежності від виду порушення та створення більш ефективних превентивних механізмів запобігання правопорушенням у сфері поводження з ГМО.

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