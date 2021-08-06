Новий президент Ірану зробив заяву щодо ядерної зброї

Влада Ірану підтримає будь-який дипломатичний план, який призведе до скасування санкцій США відносно Тегерана. Про це заявив у четвер на церемонії інавгурації новий президент ісламської республіки Ебрахім Раїсі, повідомляє ТАСС.

"Санкції проти народу Ірану повинні бути скасовані. Будь-який дипломатичний план, який призведе до цієї мети, буде нами підтриманий" , - цитує його агентство ISNA.

Президент додав, що "ядерна програма Ірану є абсолютно мирною".