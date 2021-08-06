Новий президент Ірану зробив заяву щодо ядерної зброї
Влада Ірану підтримає будь-який дипломатичний план, який призведе до скасування санкцій США відносно Тегерана. Про це заявив у четвер на церемонії інавгурації новий президент ісламської республіки Ебрахім Раїсі, повідомляє ТАСС.
"Санкції проти народу Ірану повинні бути скасовані. Будь-який дипломатичний план, який призведе до цієї мети, буде нами підтриманий", - цитує його агентство ISNA.
Президент додав, що "ядерна програма Ірану є абсолютно мирною".
"Ісламська республіка відповідно до фетви [релігійна настанова] духовного лідера і керівника Ірану [Алі Хаменеї] забороняє ядерну зброю, і цьому виду озброєння немає місця в оборонній стратегії країни", - сказав він.