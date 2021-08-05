На Луганщині знищили 20 тисяч кущів конопель

У Луганській області прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції в середу, 4 серпня, виявили понад двадцять тисяч кущів нарковмісних рослин, вирощуваних поруч з соняшником, повідомляє Кореспондент.

Виявили наркорослини на околиці населеного пункту Олександрівка Троїцького району Луганської області.

Про виявлення насаджень направлено повідомлення про протиправне діяння в компетентні правоохоронні органи. Сто кущів конопель правоохоронці направили на експертизу. Решта насадження були знищені шляхом спалювання.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження. Максимальне покарання за посів або вирощування конопель - позбавлення волі до 7 років.