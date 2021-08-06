Чому їжа прилипає до сковорідки: коментарі та поради

Одна із найгірших речей, які можуть трапитися на кухні, це коли при смаженні чи тушкуванні страви до пательні прилипає їжа. Вчені із Чеської академії наук провели дослідження та з'ясували, чому це відбувається, повідомляє 24 Канал.

Згідно з висновком науковців, їжа може прилипати навіть до тих сковорідок, які мають антипригарне покриття. Результати дослідження були опубліковані в журналі Physics of Fluids.

Вчені дослідили динаміку руху олії на сковорідках з тефлоновим і керамічним покриттям. Їхню увагу привернув той факт, що після деякого проміжку часу в центрі посуду утворюється суха пляма.

Причиною цього є розтікання олії від центру до країв сковорідки внаслідок утворення під час нагрівання знизу температурного градієнту поверхневого натягу.

Вчені експериментально пояснили, чому їжа прилипає до центру сковороди. Це викликано утворенням сухого плями в тонкій плівці соняшникової олії в результаті термокапіллярної конвекції, – зазначив один з авторів наукового дослідження.

Корисні лайфхаки, щоб їжа не прилипала до сковорідки: