Арестович зробив чергову заяву про російську мову

Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що боротьба з російською мовою в Україні — це одна з головних помилок, якої припустився Київ, повідомляє Деловая столица.

Про це він сказав в ефірі телеканалу НАШ.

"Треба негайно припинити культурні війни, в першу чергу мовні. Я би жорстко задавив ці репресії. Коли україномовний провокує російськомовного і навпаки — це треба дуже жорстоко придушувати, вести величезну роз'яснювальну роботу і повертати наш корабель під назвою Україна на користь того, що є громадяни України, які у великому полікультурному суспільстві" , — заявив Арестович.