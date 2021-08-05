Арестович зробив чергову заяву про російську мову
Речник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що боротьба з російською мовою в Україні — це одна з головних помилок, якої припустився Київ, повідомляє Деловая столица.
Про це він сказав в ефірі телеканалу НАШ.
"Треба негайно припинити культурні війни, в першу чергу мовні. Я би жорстко задавив ці репресії. Коли україномовний провокує російськомовного і навпаки — це треба дуже жорстоко придушувати, вести величезну роз'яснювальну роботу і повертати наш корабель під назвою Україна на користь того, що є громадяни України, які у великому полікультурному суспільстві", — заявив Арестович.
"Це катастрофа, треба бути повними, беззаперечними кретинами для того, щоби підтримувати тренд на державному рівні", — додав спікер української делегації в ТКГ.