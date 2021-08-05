Зеленський: чимало росіян підтримують Україну

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що величезна кількість росіян не підтримують агресивну політику Кремля щодо України, і вважають Крим українським, повідомляє УНІАН.

Таку заяву він зробив в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Ми не маємо говорити, що всі росіяни ненавидять Українців, це неправда. І це той наратив, який показують і в РФ, я знаю, по телевізору, що українці ненавидять росіян. Це не зовсім правда…

Є величезна кількість російських людей, які підтримують єдину Україну, підтримують Донбас і бачать його тільки українським. І їм неприємно. І взагалі то їм соромно за все, що пов'язано з Кримом" , - пояснив він.

Глава держави переконаний, що російська історія ще буде оплакувати рішення Кремля з приводу Криму. Адже вони запустили розбрат між українцями та росіянами.

При цьому він наголосив, що розуміє позицію українців, що ставляться до Росії непримиренно - бо війна відняла у багатьох друзів і родичів.

Зеленський також заявив, що прихильникам ідеології "русского мира" не слід залишатися на території тимчасово окупованого Донбасу — їм варто переїжджати в Росію, оскільки цей регіон ніколи не увійде до складу РФ.