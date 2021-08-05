Валютний ринок: підсумки четверга

Зростання котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку﻿, що спостерігався в перші три дні тижня, сьогодні змінився зниженням. А в кінці торгів стався сюрприз, який здивував всіх учасників торгів.

Ключовим моментом сьогоднішнього дня стало зниження попиту на іноземну валюту з боку компаній-нерезидентів. Практично всі вже конвертували отримані дивіденди в валюту і пішли з ринку. Невеликий обсяг був куплений тими нерезидентами, які продавали ОВДП на вторинному ринку, але їх потреби не зробили ніякого тиску на ринок. А ось пропозиція з боку експортерів потроху почала зростати. У одних закінчилася гривня, отримана в рамках компенсації ПДВ. Іншим вона потрібна була для розрахунків за куплене зерно нового врожаю.

В результаті домінування попиту поступово змінилося надлишковою пропозицією. Дійшло до того, що в кінці торгів Національному банку довелося вийти з інтервенцією. Регулятор купив 5 млн доларів за ціною 26,92 гривень - і пішов з ринку. Закрили торги четверга на 5 копійок на покупці і 3,5 копійок на продажу нижче, ніж в середу.

Хід торгів:

Стартові котирування - 26,90/27,00 (купівля/продаж).

Торги четверга знову відкрилися широко: спред на старті склав 10 копійок. Перша угода на 0,5 млн доларів за ціною 26,9324 гривень пройшла о 9:42. У першій половині торгів угоди проходили в діапазоні 26,93-26,96 гривень; співвідношення попит-пропозиція залишалося більш-менш стабільним, правда, вже до обіду стала відчуватися нестача покупців. Після обіду їх було у 2-2,5 рази менше, ніж продавців, і тим довелося знижувати цінник. О 15:40 на ринку несподівано з'явився Національний банк. Він виставив ордер на покупку за ціною 26,92 гривень, взяв «свої» 5 млн доларів - і пішов так само швидко, як і з'явився. На зниження котирувань поява регулятора не вплинуло.

Котирування закриття - 26,89/26,92 (купівля/продаж).

Загальний обсяг торгів у системі Bloomberg сьогодні знизився на 34,7 млн у порівнянні з середою 154,8 млн доларів. Також банки проводили операції в системах Refinitiv (колишня Reuters) і Укрділінг.

Довідковий курс гривні до долара США зафіксовано Національним банком на 12:00 на рівні 26,9428 гривень. Офіційний курс долара на 6 серпня встановлений на позначці 26,9395 гривень за долар, зростання на 3,01 копійки. Офіційний курс євро на 6 серпня встановлений на позначці 31,8964 гривні за євро, зниження на 5,18 копійок.

Готівковий долар підтримав зниження, що почалося на міжбанку. Вранці в столиці гуртові обмінники продавали готівкового «американця» по 27,03-27,04 гривень, вдень цінник піднявся до 27 гривень рівно, а до вечора - до 26,95-26,97 гривень. Таким чином, за день долар подешевшав на 8 копійок.

На міжнародному валютному ринку FOREX співвідношення EUR / USD на 19:00 - 1,1837. Сьогодні євро явно відпочиває після різких вчорашніх рухів, торгуючись у 29-пунктовому діапазоні 1,1827-1,1856 долара. Готівковий євро подешевшав синхронно з готівковим доларом, правда, всього на 6 копійок: вранці євровалюту в Києві продавали по 31,94-31,95 гривень, а до вечора - вже по 31,88-31,89 гривень. У 30-копійчаному діапазоні торгувався сьогодні й російський рубль, то виростаючи до 73 рублів за долар, то знижуючись до 73,30. Станом на 19:00 він застиг у вузькому діапазоні 73,06-73,08 рубля за долар.

Готівковий рубль в столиці сьогодні подорожчав на 2 копійки, з 3,65-3,67 до 3,67-2,69 гривень за 10 рублів. Дешевші пропозиції зустрічалися, але були дуже рідкісними й загальну картину подорожчання не порушували.