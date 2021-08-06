Зі Львова відновили авіарейси в Дюссельдорф-Веце

З міжнародного аеропорту "Львів" з 5 серпня поновлюються авіарейси в Дюссельдорф-Веце.

Про це повідомила пресслужба аеропорту﻿.

"5 серпня до Львова прилетів перший у цьому році відновлений регулярний рейс з Дюссельдорфа-Веце від Ryanair" , - йдеться в повідомленні.

Рейси в Дюссельдорф-Веце будуть виконуватися двічі на тиждень, по понеділках і четвергах:

понеділок: приліт до Львова - 15:20 (з 6 вересня - 09:50), виліт - о 15:45 (з 6 вересня - 10: 15);

четвер:приліт до Львова - об 11:15, виліт - об 11: 40.

У пресслужбі нагадали, що запуск регулярних авіарейсів компанії Ryanair в Дюссельдорф-Веце відбувся в жовтні 2018 року.