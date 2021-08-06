ДБР обшукало Мін'юст, Малюська повідомив подробиці

Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до Міністерства юстиції через розслідування справи про можливе вимагання столичною адвокаткою хабаря, який нібито мали передати до Мін’юсту, повідомляє Українська правда.

Про це розповів виданню міністр юстиції Денис Малюська. ДБР доручило проводити експертизу в справі Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. При цьому сам інститут також підпорядковується Мін’юсту.

На прохання КНДІСЕ слідчі прийшли вилучити документи в приміщеннях міністерства, розташованих в Рильському провулку та на вулиці Бульварно-Кудрявській.

Правоохоронці скопіювали всю систему електронного документообігу відомства. Підозр співробітникам міністерства не вручали.