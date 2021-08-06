Медики назвали ТОП-4 ознаки діабету, які можна розпізнати по очах

Деякі з загальних симптомів діабету включають часте сечовипускання, раптову втрату ваги, голод, оніміння або поколювання в руках або ногах, сухість шкіри, інфекції та хронічну втому. Але чи знаєте ви, що це може вплинути і на ваші очі, повідомляє Clutch.

Медики назвали симптоми, які можуть вказувати на розвиток діабету:

Нечіткий зір

Недуга порушує зір: 80% людей виявляють погіршення зору при діабеті протягом 10 років після постановки діагнозу.

Хронічна втома очей

Тривала робота за комп'ютером може викликати напругу очей, але також це може бути ознакою більш серйозної проблеми. Якщо дискомфорт не проходить швидко після відпочинку очей або триває три дні або довше, можливо, ви маєте справу з чимось більш серйозним, ніж звичайна втома очей.

Світлочутливість

Ви помітили раптову чутливість до світла? Інфекції, садна рогівки і деякі захворювання, такі як менінгіт, можуть зробити ваш зір більш чутливим до світла, ніж зазвичай. Якщо ви виявили раптову чутливість до світла, яка не проходить через короткий час або повертається регулярно, вам слід звернутися до лікаря.

Порушення зору

Чорні точки або плаваючі помутніння, є прикладами порушень зору, які можуть вказувати на серйозну проблему із зором. Якщо ці симптоми виникають раптово, незалежно від того, супроводжуються вони головним болем чи ні, вам слід звернутися за невідкладною медичною допомогою до окуліста. Подібні порушення можуть бути викликані відшаруванням сітківки. Найкраще проконсультуватися з лікарем на предмет діабету.