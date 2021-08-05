На кордоні Вірменії та Азербайджану розмістили прикордонників РФ

Російські прикордонники розміщені Тавушській області на північному сході Вірменії. Це регіон межує з Азербайджаном, повідомляє Інтерфакс.

Про це заявили в Міноборони Вірменії.

"На ділянці села Воскепар Тавушськой області розміщені російські прикордонники" , - заявили в прес-службі вірменського військового відомства.

Там додали, що йде будівництво "приміщень тилового забезпечення".

У Міноборони зазначили, що процес здійснюється в рамках вірмено-російського співробітництва.

Разом з тим міністр оборони Вірменії Аршак Карапетян в четвер на засіданні колегії відомства доручив "виключити будь-які спроби просування противника або поліпшення позицій".

12-13 травня підрозділи армії Азербайджану увійшли на територію Вірменії в Сюнікській і Гегаркунікській областях. Вірменія у зв'язку з цим звернулася до ОДКБ, а прем'єр-міністр Нікол Пашинян попросив президента Росії Володимира Путіна про сприяння.