Moderna заявила про необхідність третього щеплення

Американська компанія Moderna заявила, що тим, хто пройшов повний курс вакцинації, необхідно буде через пів року зробити третє щеплення від коронавірусу. Оскільки це зможе забезпечити імунітет від нових штамів, повідомляє РБК-Україна.

Згідно з новими дослідженнями, третя доза вакцини викликала "сильний" відповідь антитіл проти "Дельта" штаму.

У рамках другої фази випробувань компанія Moderna тестує 50-мікрограммову дозу трьох вакцин-бустерів на раніше вакцинованих людях.

За словами компанії, третє щеплення дала перспективну імунну відповідь проти трьох штамів, включаючи "Дельта". При цьому рівень антитіл наблизився до рівня, що спостерігається у раніше невакцинованих людей, які отримали дві 100-мікрограмові дози.