Кулеба: Ми хочемо, щоб візит президента в США був продуктивним

Україна хоче щоб візит президента України Володимира Зеленського до США 30 серпня був продуктивним і приніс результати, які виведуть відносини України та Сполучених Штатів на наступний рівень, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перед зустріччю з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

"Сполучені Штати діяли рішуче, коли Росія вдалася до ескалації уздовж нашого кордону і на окупованих територіях України всього кілька місяців тому. І з того часу у нас дуже динамічний діалог з адміністрацією Байдена. Я приїхав сюди, як сказав Ентоні, щоб підготувати візит мого президента в Вашингтон. Ми хочемо, щоб цей візит був продуктивним, мав багато результатів, які виведуть наші відносини на наступний рівень" , - сказав міністр перед переговорами з Блінкеном у Вашингтоні.

Кулеба додав, що це в інтересах не тільки США та України, але також в інтересах всього регіону, який він представляє, де повинна розвиватися демократія, досягатися процвітання і гарантуватися безпека.

"Україна - це оплот демократії в Центральній і Східній Європі, і ми хочемо тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами, щоб зробити весь регіон історією успіху" , - підкреслив Кулеба.

Своєю чергою державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив, що радий вітати в Державному департаменті США міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу та українську делегацію.

"Дмитро і я тісно працювали разом останні шість місяців після мого вступу на посаду. Президент США Джозеф Байден очікує зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у кінці місяця. Ми сьогодні будемо обговорювати підготовку до цього візиту. У нас багато роботи, яка зараз триває" , - вказав він.

Блінкен заявив, що США абсолютно віддані незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України.