Німеччина та Франція запускають ревакцинацію населення
Німеччина і Франція мають намір ревакцинувати третьою, бустерною, дозою проти COVID-19 найбільш вразливі верстви населення з вересня, попри заклики Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) не робити цього, поки не буде вакциновано більшість людей у бідних країнах, повідомляє Сегодня.
За інформацією France24 президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція працює над введенням третіх доз вакцини від коронавірусу для літніх і вразливих людей з вересня.
"Третя доза, ймовірно, буде необхідна не для всіх відразу, але в будь-якому разі для найбільш вразливих і найстарших", – цитує його видання.
Міністерство охорони здоров'я Німеччини також заявило, що з вересня мають намір надати бустерні дози пацієнтам з ослабленим імунітетом, літнім людям і мешканцям будинків для людей похилого віку.
На звинувачення ВООЗ багатих країн у надмірному використанні вакцини Німеччина вже заявила, що пожертвує біднішим країнам не менш як 30 мільйонів доз вакцини від COVID-19.
"Ми хочемо забезпечити вразливі групи у Німеччині профілактичним третім щепленням і водночас підтримати вакцинацію якомога більшої кількості людей у світі", – зазначили в МОЗ Німеччини.
Зазначимо, на сьогодні у Франції та Німеччині хоча б одну дозу вакцини від COVID-19 отримали відповідно 64,5% і 62% громадян країни, при цьому 49% французів і 53% німців були повністю вакциновані.