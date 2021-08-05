Німеччина та Франція запускають ревакцинацію населення

Німеччина і Франція мають намір ревакцинувати третьою, бустерною, дозою проти COVID-19 найбільш вразливі верстви населення з вересня, попри заклики Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) не робити цього, поки не буде вакциновано більшість людей у бідних країнах, повідомляє Сегодня.

За інформацією France24 президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Франція працює над введенням третіх доз вакцини від коронавірусу для літніх і вразливих людей з вересня.

"Третя доза, ймовірно, буде необхідна не для всіх відразу, але в будь-якому разі для найбільш вразливих і найстарших" , – цитує його видання.

Міністерство охорони здоров'я Німеччини також заявило, що з вересня мають намір надати бустерні дози пацієнтам з ослабленим імунітетом, літнім людям і мешканцям будинків для людей похилого віку.

На звинувачення ВООЗ багатих країн у надмірному використанні вакцини Німеччина вже заявила, що пожертвує біднішим країнам не менш як 30 мільйонів доз вакцини від COVID-19.

"Ми хочемо забезпечити вразливі групи у Німеччині профілактичним третім щепленням і водночас підтримати вакцинацію якомога більшої кількості людей у світі" , – зазначили в МОЗ Німеччини.

Зазначимо, на сьогодні у Франції та Німеччині хоча б одну дозу вакцини від COVID-19 отримали відповідно 64,5% і 62% громадян країни, при цьому 49% французів і 53% німців були повністю вакциновані.