В Україні продовжать заборону на ввезення книг російських видавництв

Державний комітет України з питань телебачення і радіомовлення (Держкомтелерадіо) має намір ініціювати продовження чинних обмежувальних заходів стосовно дев'яти російських видавництв. Санкції закінчуються у 2022 році, повідомляє РБК-Україна.

За даними пресслужби Держкомтелерадіо мова йде про видавництва "Ексмо", "АСТ", "Пітер", "Центрполиграф", "Яуза", "Яуза-пресс", "Алгоритм", "Книжковий світ" та "Віче".

Відзначається, що за станом на серпень 2021, до Переліку внесені 264 твори 171 учасник, випущених у світ 64 видавцями.

Оскільки після застосування санкцій ці видавництва продовжують продукувати видання антиукраїнського змісту, Держкомтелерадіо має намір ініціювати продовження санкцій, термін дії яких закінчується в березні 2022 року.

Автор: Артур Родівілов