Apple буде таємно моніторити фото власників iPhone

Смартфони iPhone виробництва компанії Apple будуть віддалено скануватися третіми особами на предмет фото і відео жорстокого поводження з дітьми. У разі виявлення підозрілого контенту можливе оперативне звернення до органів законності та правопорядку на власників пристроїв Apple, повідомляє Страна.ua.

Експерти вважають, що в результаті Аpple таким чином дозволить спецслужбам по всьому світу постійно отримувати доступ до особистих даних своїх користувачів, передає Financial Times з посиланням на власні джерела.

"Це абсолютно жахлива ідея, тому що вона призведе до масового стеження за нашими телефонами та ноутбуками" , - заявив професор інженерної безпеки Кембріджського університету Росс Андерсон.

Нову функцію-сканер neuralMatch спершу запустять в США. Її компанія представила на зустрічі деяким вченим. Офіційно про це може бути оголошено незабаром.

Поки система навчена розпізнавати сексуальне насильство над дітьми, однак згодом її можна адаптувати для сканування будь-яких інших зображень і тексту, наприклад обезголовлення терористів або антиурядових знаків під час протестів, стверджують дослідники. Крім того, ситуація з Apple також може посилити тиск на інші технологічні компанії, щоб вони використовували аналогічні методи, попередили експерти.

Алгоритм neuralMatch навчений на 200 000 зображеннях сексуального насильства, зібраних Національним центром зниклих безвісти та експлуатованих дітей. Система буде безперервно сканувати фотографії, які зберігаються на iPhone користувачів або вивантажені в iCloud, і зіставляти їх з наявною базою.

При цьому самі картинки для програмного забезпечення виглядають як числовий порядок, а не конкретні зображення. Таким чином, кожної фотографії буде присвоюватися "ваучер безпеки" із зазначенням, чи є вона підозрілою чи ні. Як тільки певна кількість знімків отримає позначку підозрілих, Apple дозволить розшифрувати всі з них. Якщо система дійсно виявила незаконні зображення, відомості про це передадуть відповідним органам.