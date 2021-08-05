Зеленський доручив відправити пожежників до Греції

Президент України Володимир Зеленський розпорядився надати допомогу Греції в гасінні лісових пожеж. Йдеться про відправку до країни 100 досвідчених співробітників Державної служби з надзвичайних ситуацій, повідомляє Обозреватель.

Про це глава держави написав в Twitter. Відповідне доручення він дав Кабінету міністрів. Разом з пожежниками буде відправлено необхідне обладнання.

"Доручив уряду допомогти Греції в подоланні руйнівних пожеж в деяких частинах країни" , – йдеться в повідомленні.

Глава держави зазначив, що його доручення Кабмін повинен розглянути в п'ятницю, 6 серпня.

"У п'ятницю Кабінет міністрів повинен ухвалити рішення про відправку 100 наших досвідчених пожежників з необхідним обладнанням на допомогу" , – підкреслив Зеленський.