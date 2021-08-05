У Франції закликали захистити від РФ шампанське

Французький уряд має захистити місцевих виноробів від прийнятого в Москві закону, згідно з яким слово «шампанське» можна наносити на етикетки тільки вироблених в Росії напоїв, вважає депутат парламенту Франції Гі Тесьє. З такою пропозицією він звернувся до міністра закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана, повідомляє Лента.Ру.

Парламентарій попередив владу країни "про більш ніж термінову" необхідність захисту найменування. Депутат вказав на невигідність російського закону для французького ринку.

"Новий російський виноградарсько-виноробний закон зобов'язує дистриб'юторів французького шампанського поміняти престижне і захищене назву «шампанське» на написане кирилицею" ігристе вино" , - пояснив Тесьє.

На думку політика, ситуація ставить під питання більш ніж 20-річні дискусії французьких і російських експертів про контроль справжності походження. Тесьє нагадав, що найменування "шампанське" охороняється більш ніж у 120 державах. Він зазначив, що воно історично пов'язане з провінцією Шампань у Франції.