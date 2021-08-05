Білорусь закрила кордон - Литва жорстко відреагувала

Литва відреагувала на рішення білоруського диктатора Олександра Лукашенка закрити кордони, заявивши, що Білорусь хоче використовувати нелегальних мігрантів як заручників, повідомляє Новое время.

Про це передає LRT з посиланням на пресслужбу президента Литви Гітанаса Науседы. У пресслужбі заявили, що своїми останніми заявами режим Лукашенко хоче збільшити напругу і «скористатися залученими ним нелегальними мігрантами, як заручниками, для нагнітання ситуації». Науседа вважає, що для Литви зараз найважливіше ефективно контролювати свої кордони та кордон ЄС.

«У міжнародного співтовариства є ще один привід переконатися, що білоруський режим використовує людей як засіб для досягнення своєї мети» , - сказав президент Литви.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко 5 серпня доручив силовикам «закрити кожен метр кордону», щоб «жодна нога не ступила на територію Білорусі з півдня чи з заходу».

Литва 5 серпня відновила укладку колючого дроту на кордоні з Білоруссю для захисту від нелегальних мігрантів. Раніше у Литви закінчився колючий дріт, і вона попросила інші країни про гуманітарну допомогу.