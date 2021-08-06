У Домінікані винищують свиней через спалах чуми

Домініканська республіка, сусід США, може втратити джерела прожитку - приблизно половини своєї худоби. Більш ніж півмільйона свиней доведеться вбити через спалах африканської чуми, повідомляє Лента.Ру.

Як стверджує Bloomberg з посиланням на слова президента Домініканської федерації свинарства Франсіско Бріто, сотні тисяч домініканців залежать від свинарства. Республіка має один з найвищих показників споживання свинини в Північній і Південній Америці і сама себе нею забезпечує.

Президент Верхньої палати сільськогосподарської комісії Рафаель Абель заявив, що уряду необхідно вбити всіх, здорових і хворих, свиней в 11 з 33 провінцій Домініканської Республіки. Інакше хвороба може викликати повторення спалаху 1978 року, коли довелося знищити всю худобу в країні. За даними Домініканської федерації свинарства, в цих 11 провінціях, включаючи столицю Санто-Домінго, виводиться більше половини всього поголів'я.

Міністерство сільського господарства почало вбивати хворих тварин та ізолювати уражені райони, але утрималося від масового знищення. Скільки свиней вже заражено, відомство не повідомило.

Сполучені штати, Мексика, Бразилія та інші країни посилили прикордонний контроль з Домініканською Республікою через чуму. В Америці - найбільшому в світі виробнику свинини після Китаю - ніколи не було спалахів африканської свинячої лихоманки. Міністерство сільського господарства США побоюється, що хвороба завдасть серйозної шкоди тваринникам і американській економіці, якщо проникне в країну.

Африканська чума свиней була вперше виявлена ​​на початку ХХ століття. Хвороба викликає лихоманку, втрату ваги, слабкість. Тварина вмирає через 7-10 днів після зараження. Вакцину поки не винайдено, тому єдиний спосіб зупинити чуму - зарізати хворих свиней. Хвороба не передається людям.